Симбиотическая привязанность: тревожные дети тревожных родителей

Симбиотическая привязанность — это вид коммуникации между матерью и ребенком, при которой и тот и другой испытывают повышенную тревожность, зависимость от одобрения, внимания и присутствия в избыточном количестве, потому что в противном случае рушится ощущение собственной ценности, значимости, внутреннего «Я».