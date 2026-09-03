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Очередь или пустая колонка? Водители смогут узнать правду о ситуации на АЗС прямо в «Яндекс Картах»

Очередь или пустая колонка? Водители смогут узнать правду о ситуации на АЗС прямо в «Яндекс Картах»

«Разговорчики» — это текстовые сообщения, которые можно оставить в определённой точке на карте В «Яндекс Картах» расширили возможности «Разговорчиков» — теперь сообщения можно оставлять не только на дорогах, но и на автозаправочных станциях.

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