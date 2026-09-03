Очередь или пустая колонка? Водители смогут узнать правду о ситуации на АЗС прямо в «Яндекс Картах»

«Разговорчики» — это текстовые сообщения, которые можно оставить в определённой точке на карте В «Яндекс Картах» расширили возможности «Разговорчиков» — теперь сообщения можно оставлять не только на дорогах, но и на автозаправочных станциях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АУ От Балтики до Япо...
- СЗ Поставки машин из...
- СЗ Корейский кроссов...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым