Почему русских надо убедить, что Запад "устал"

- Сэр, извините, не могу понять! Зачем мы втираем русским, что мы ослабели, льём им в уши, что вот-вот перестанем поддерживать бандеровских нацистов, что прямо-таки принуждаем их предводителя садиться с русскими за стол переговоров и вообще?! - Послушай, Боб, ты что-то плохо выглядишь.
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