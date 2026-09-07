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FiNE NEWS

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Турция не считает принципиальным место переговоров по Украине

Турция не считает принципиальным место переговоров по Украине

Турция заявила, что не придает принципиального значения месту проведения переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

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