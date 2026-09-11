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Российская армия поразила места хранения БПЛА, заводы и дата-центры Украины

Российская армия поразила места хранения БПЛА, заводы и дата-центры Украины

РИА Новости/Илья Питалев Российские военные ночью нанесли новые групповые удары высокоточным оружием воздушного базирования и ударными БПЛА по объектам на территории Украины.

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