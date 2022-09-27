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С военнослужащими армейского корпуса ВВО на Сахалине и Курильских островах проходят ежедневные занятия по боевой подготовке

С военнослужащими армейского корпуса ВВО на Сахалине и Курильских островах проходят ежедневные занятия по боевой подготовке

Занятия по боевой подготовке и другим видам военных дисциплин с военнослужащими армейского корпуса ВВО проходят ежедневно, как днём, так и ночью.

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