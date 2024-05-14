Конгресс США просит от Остина доклад о последствиях ядерного взрыва в космосе

Палата представителей конгресса США просит главу Минобороны США Ллойда Остина не позднее 28 февраля 2025 года представить в Комитет по вооруженным силам доклад о возможных последствиях использования ядерного оружия в космосе из-за якобы угрозы со стороны России, пишет РИА Новости со ссылкой на проект американского оборонного бюджета на следующий финансовый год.
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