Конгресс США просит от Остина доклад о последствиях ядерного взрыва в космосе

Палата представителей конгресса США просит главу Минобороны США Ллойда Остина не позднее 28 февраля 2025 года представить в Комитет по вооруженным силам доклад о возможных последствиях использования ядерного оружия в космосе из-за якобы угрозы со стороны России, пишет РИА Новости со ссылкой на проект американского оборонного бюджета на следующий финансовый год.