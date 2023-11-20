На Алтае взыскали 400 тысяч с водителя BMW, у которого на деньги "были иные планы"

Мужчина планировал продать квартиру, и уже нашел покупателя, но недвижимость быстро арестовали В Алтайском крае судебные приставы взыскали с местного жителя компенсацию морального вреда в пользу пострадавшего в ДТП мужчины, сообщает региональная ФССП.