На месторождениях Тырныаузского горного кластера началось заверочное бурение

Фото: V&A Dudush / wikimedia.org Группа компаний «Эльбрусметалл», созданная при участии Госкорпорации Ростех, продолжает развивать Тырныаузский горный кластер, предусматривающий разработку вольфрамово-молибденового и золотого месторождений.
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