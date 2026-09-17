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Мировое обозрение

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Фон дер Ляйен объявила о транше в €3,3 млрд для Киева на закупку ракет и дронов

Фон дер Ляйен объявила о транше в €3,3 млрд для Киева на закупку ракет и дронов

Евросоюз перечисляет Украине очередной транш — €3,3 млрд, которые Киев направит на закупку ракет и беспилотников.

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