Ожидается, что 29 февраля Путин объявит о вхождении в состав РФ новых территорий

Интересная жизнь с Vera Star Фото: alshvesti.ru Власти Приднестровья (ПМР) обратилось в ОБСЕ с обвинением в адрес Молдавии в том, что Кишинев готовит диверсионные группы которые станут действовать на территории ПМР.
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