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Глава МИД Греции Герапетритис: Украина находится в ужасном положении

Глава МИД Греции Герапетритис: Украина находится в ужасном положении

Ситуация на Украине «не идет хорошо», положение страны после полутора лет конфликта ужасное, заявил в интервью телеканалу CNBC министр иностранных дел Греции Йоргос Герапетритис.

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Комментарии
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Виктор Луговой
Не идёт хорошо...? Это риали грек сказал?? Причём - министер унутренних дел?? Ну, тоды усё нормуль. Видать, Расее от веку заповедано играть чёрными... и, шо занятно, кажен раз выигрывать. Пст, Турция!! Коммт унз, битте. Вир зинд унзер фройнден, нихьт ва? Вир ферштейен, Грик ист унзер файнде. Коммт унз. Греки - они такие греки, чо... Янаки, Ставраки, папа Сатырос... Кста, турецькие С-400 немного погуще, чем грецькие С-300.  Греков жаль, да. Но надо вовремя соображать, на каких лошадей ставить. И это... слово не воробей.
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