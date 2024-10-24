Один из российских операторов сотовой связи начал предупреждать своих абонентов о возможных телефонных мошенниках

Мобильный оператор МТС объявил о запуске функции «Безопасный звонок», позволяющей абонентам получать голосовое предупреждение от искусственного интеллекта о возможном мошенничестве во время телефонного разговора.
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