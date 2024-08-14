NYT: мирный план Путина является более реалистичным сценарием на Украине

Мирное предложение Владимира Путина по Украине, которое подразумевает передачу России завоеванных областей и отказ Киева от вступления в НАТО, является наиболее вероятным сценарием завершения конфликта, считает обозреватель The New York Times Анастасия Эдель.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии