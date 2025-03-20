"Выброшу на обочину": США жестко осудили Японию за ее бесполезность

— журналист, специализирующийся на вопросах государственной безопасности, и автор книги "Цена зависимости: правда о военной интеграции США и Японии" Дональд Трамп дал волю чувствам и раскритиковал японо-американский альянс Американский президент ясно дал понять: Соединенные Штаты могут и отказаться защищать своих союзников.
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