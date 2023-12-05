Депутат Верховной рады Украины Александра Устинова сообщила в своих социальных сетях, что отказ главы киевского режима Владимира Зеленского провести выступление на «секретном брифинге» в Сенате Соединенных Штатов Америки был вызван «рядом причин».
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