5 эффективных способов справиться со страхом перед будущим

Страх перед будущим - это реальная фобия, по-научному называемая хронофобией. Конечно же, не всякое чувство тревоги перед предстоящей дорогой или небольшая нервозность перед новым приключением должно являться поводом для беспокойства о здоровье.
Страх перед будущим - это реальная фобия, по-научному называемая хронофобией. Конечно же, не всякое чувство тревоги перед предстоящей дорогой или небольшая нервозность перед новым приключением должно являться поводом для беспокойства о здоровье.
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