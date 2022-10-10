Этот таинственный мир

32 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Sobering
    Но может поменяться физический полюс.Магнитные полюса ...
  • Егор П
    где окончание статьи?Пауки тоже видят сны
  • sylpfide sylpfide
    Умерла мамина сестра, врачи скорой констатировали смерть.   После их слов у тети потекли слезы.Ученые считают, ч...

5 эффективных способов справиться со страхом перед будущим

5 эффективных способов справиться со страхом перед будущим

Страх перед будущим - это реальная фобия, по-научному называемая хронофобией. Конечно же, не всякое чувство тревоги перед предстоящей дорогой или небольшая нервозность перед новым приключением должно являться поводом для беспокойства о здоровье.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх