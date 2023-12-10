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Нидерланды возобновили покупку сжиженного природного газа у России

Нидерланды возобновили покупку сжиженного природного газа у России

Нидерланды снова вошли в число стран, приобретающих сжиженный природный глаз (СПГ) у России. В сентябре Амстердам оплатил поставку 211,5 миллиона кубометров углеводородов, пишет РИА Новости со ссылкой на статистические данные Нидерландов.

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