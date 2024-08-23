Камлание и бубен

Александр Николаевич Бубен в шаманской традиции играет роль транспортного средства, на котором шаман путешествует. Бубен может превращаться в мифическую птицу, оленя, коня, лодку...

А Кудасов А для чего сия статья? Автор разве копейку срубил. Польза от шаманизма может только автор почувствовал да шаманы.