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Велемудр. Мир тесен.

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    А для чего сия статья? Автор разве копейку срубил. Польза от шаманизма может только автор почувствовал да шаманы.Камлание и бубен

Камлание и бубен

Камлание и бубен

  — Мне говорили, что ты пляшешь с бубном и камлаешь. — Довольно часто. Бубен, наверное, войдет в арсенал врачей будущего.

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Комментарии
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Александр Николаевич
Бубен в шаманской традиции играет роль транспортного средства, на котором шаман путешествует. Бубен может превращаться в мифическую птицу, оленя, коня, лодку...
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16 час.
А Кудасов
А для чего сия статья? Автор разве копейку срубил. Польза от шаманизма может только автор почувствовал да шаманы.
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16 час.
WS
Werlok Siryn
в интернете стало очень скушно, исчезла вся информация, осталась со всех сторон пропаганда и собственные мнения больше ничего, скоро вообще отключусь от интернета, скукота.
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14 час.

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