Гипотетический конфликт с Российской Федерацией, о котором высказался премьер-министр Британии Кир Стармер, закончится разгромом британской стороны, Лондон будет «разгромлен» в течение 24 часов, заявил Чей Боуз.
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