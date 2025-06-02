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Боуз: конфликт с РФ, о котором заявил Стармер, закончится разгромом Лондона

Боуз: конфликт с РФ, о котором заявил Стармер, закончится разгромом Лондона

Гипотетический конфликт с Российской Федерацией, о котором высказался премьер-министр Британии Кир Стармер, закончится разгромом британской стороны, Лондон будет «разгромлен» в течение 24 часов, заявил Чей Боуз.

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