Ещё 300 пациентов в Северной столице получат высокотехнологичную помощь по профилю «урология»

Александр Беглов подписал соответствующее постановление Правительства Санкт-Петербурга Губернатор Александр Беглов подписал проект дополнительного соглашения с Правительством России, который увеличивает финансирование по оказанию высокотехнологичной помощи по профилю «урология» (робот-ассистированные операции).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии