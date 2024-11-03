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Петербургский дневник

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Ещё 300 пациентов в Северной столице получат высокотехнологичную помощь по профилю «урология»

Ещё 300 пациентов в Северной столице получат высокотехнологичную помощь по профилю «урология»

Александр Беглов подписал соответствующее постановление Правительства Санкт-Петербурга Губернатор Александр Беглов подписал проект дополнительного соглашения с Правительством России, который увеличивает финансирование по оказанию высокотехнологичной помощи по профилю «урология» (робот-ассистированные операции).

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