ФГИС «Меркурий» определил факты производства молочной продукции из нелогично маленького объема сырья

В ходе мониторинга ФГИС «Меркурий» специалистами Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям выявлено 2 случая производства молочной продукции из нелогичного объема сырья на территории Тверской области.
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