Доступная альтернатива: по полезным свойствам сельдь не уступает дорогим сортам рыбы Евгения КомароваСемга, известная как «королевский лосось», и сельдь, доступная рыба, стоят на передовых позициях в списке важных источников питательных веществ, как подчеркивают эксперты.
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