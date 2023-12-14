Доступная альтернатива: по полезным свойствам сельдь не уступает дорогим сортам рыбы Евгения КомароваСемга, известная как «королевский лосось», и сельдь, доступная рыба, стоят на передовых позициях в списке важных источников питательных веществ, как подчеркивают эксперты.