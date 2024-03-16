Урны в зеленке, едкий газ на участке и спам-рассылка. Как прошел второй день выборов президента России

В ходе второго дня голосования на президентских выборах избирательные участки усилили охрану, наблюдатели сообщили о первой видеозаписи попытки "вброса", а к зеленке, которую используют для порчи бюллетеней, прибавился йод.
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