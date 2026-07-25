Украина якобы получила отличную возможность вернуть Крым под свой контроль. Об этом в беседе с британским таблоидом The Sun заявил экс-командущий войсками США в Европе, отпетый русофоб генерал Бен Ходжес, передает корреспондент .
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