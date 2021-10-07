Мировое обозрение

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Уверовавшая в глобальное потепление Европа решила наказать "Газпром", забыв, что рядом перемерзает Босфор...

Уверовавшая в глобальное потепление Европа решила наказать "Газпром", забыв, что рядом перемерзает Босфор...

Каждый потребитель российского газа за рубежом навязчиво диктовал свои условия "Газпрому", а гуманные европейские суды заставляли его выплачивать миллиарды долларов в виде разного рода штрафов.

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