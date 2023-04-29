Праздник не для всех: «Динамо» проиграло «Факелу» в приуроченном к грандиозному празднованию столетия клуба матче РПЛ

«Динамо» подготовило насыщенную программу на матч 25-го тура РПЛ с «Факелом». В честь столетия клуба каждый болельщик мог получить целый ряд подарков, а игроки вышли на поле в специальной исторической форме без рекламы на футболках.
Популярные статьи
- «Уникальная боевая машина»: в России начинается производство самоходки «Спрут-СДМ1»
- «Уничтожено до 200 т боеприпасов ВСУ»: МО РФ сообщило об ударе по эшелону на железнодорожной станции возле Краматорска
- «Цель удара достигнута»: МО РФ сообщило о поражении места нахождения командования группировки ВСУ «Херсон»
Свежие комментарии