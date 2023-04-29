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Праздник не для всех: «Динамо» проиграло «Факелу» в приуроченном к грандиозному празднованию столетия клуба матче РПЛ

Праздник не для всех: «Динамо» проиграло «Факелу» в приуроченном к грандиозному празднованию столетия клуба матче РПЛ

«Динамо» подготовило насыщенную программу на матч 25-го тура РПЛ с «Факелом». В честь столетия клуба каждый болельщик мог получить целый ряд подарков, а игроки вышли на поле в специальной исторической форме без рекламы на футболках.

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