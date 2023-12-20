В Приангарье 14-летний школьник ударил одноклассника ножом в грудь

В городе Нижнеудинск произошел серьезный инцидент, связанный с конфликтом между двумя школьниками. Согласно информации, опубликованной в Telegram-канале SHOT, 14-летний ученик из деревни Рубахина Нижнеудинского района, нанес ножевое ранение своему однокласснику, с которым у него длительное время был неразрешенный конфликт.