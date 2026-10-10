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Мировое обозрение

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Перевёл между счетами — не значит аферист: Life.ru узнал, когда банк может остановить операцию

Перевёл между счетами — не значит аферист: Life.ru узнал, когда банк может остановить операцию

Главное в тезисах: Тезис 1: С 1 января 2026 года действует специальный признак мошеннического перевода: если клиент сначала перевёл самому себе из другого банка через СБП более 200 тыс.

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