БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Прилетят три ракеты»: Иран поставил Киев на счетчик

«Прилетят три ракеты»: Иран поставил Киев на счетчик

  Иран потребовал от Киева материальной компенсации за атакованное украинским беспилотником судно в Каспийском море.

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Комментарии
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Maxim
Достаточно - двух ракет: с обоих концов Бескида ..
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