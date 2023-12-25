В Роструде рассказали о выходных в январе

В Роструде рассказали о числе выходных в январе. «Поскольку 30 и 31 декабря выпадают на субботу и воскресенье, то для тех, у кого установлена пятидневная рабочая неделя, последний рабочий день в этом году будет 29 декабря», — говорится в Telegram ведомства.
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