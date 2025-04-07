Один из клиентов Tesla пожаловался на удорожание электрических грузовиков Semi ...

Один из клиентов Tesla пожаловался на удорожание электрических грузовиков SemiПредставленные в 2017 году электрические магистральные тягачи Tesla Semi изначально должны были поступить в массовое производство в 2019 году, но серийную версию машины компания представила только в конце 2022 года, и к настоящему моменту несколько десятков грузовиков распределены среди небольшого количества клиентов.
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