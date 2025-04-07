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Один из клиентов Tesla пожаловался на удорожание электрических грузовиков Semi ...

Один из клиентов Tesla пожаловался на удорожание электрических грузовиков Semi ...

Один из клиентов Tesla пожаловался на удорожание электрических грузовиков SemiПредставленные в 2017 году электрические магистральные тягачи Tesla Semi изначально должны были поступить в массовое производство в 2019 году, но серийную версию машины компания представила только в конце 2022 года, и к настоящему моменту несколько десятков грузовиков распределены среди небольшого количества клиентов.

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