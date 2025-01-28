Первый канал продолжает работу над сериалом о Владимире Жириновском

Работа по сериалу о выдающемся российском политике Владимире Жириновском продолжается, подтвердил генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, сообщает «РГ» со ссылкой на пресс-службу Первого канала.
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