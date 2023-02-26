Пушилин: Украина превратилась НАТО для отработки «кровавых сценариев»

Регулярно отправляя на Украину тяжелое и дальнобойное вооружение Запад превратил Украину в полигон НАТО, на котором отрабатываются «кровавые сценарии», заявил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, 26 февраля сообщает ТАСС.