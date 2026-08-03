В России белые грибы почти исчезли из-за изменения климата и активности туристов

Белые грибы, ранее широко распространённые в российских лесах, сейчас практически исчезли. Это связано с изменением климата и деятельностью туристов, которые в процессе сбора грибов повреждают грибницы и нарушают экосистему.
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