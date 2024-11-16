Невролог Акимов: при нестандартной головной боли стоит обратиться к врачу

Если головная боль сопровождается непривычными симптомами, стоит поскорее записаться к врачу. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, заведующий отделением неврологии и невролог Европейского медицинского центра (EMC).
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