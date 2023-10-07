Какие 3 знака зодиака станут самыми преданными и надежными друзьями и партнерами Вера ЧеренкоВ современном мире не все придерживаются строгих цифр и фактов, и существует определенная часть населения, которая обращается к астрологии и верит в влияние небесных светил на нашу жизнь.