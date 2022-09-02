Психолог посоветовала бороться с осенней хандрой с помощью веток

Психолог Разумова: чтобы справиться с осенней хандрой, нужно фотографировать природу Чтобы справиться с осенней хандрой, нужно фотографировать окружающий мир Психолог Разумова: чтобы справиться с осенней хандрой, нужно фотографировать природу Чтобы справиться с осенней хандрой, нужно фотографировать окружающий мир и делиться снимками природы в социальных сетях, посоветовала старший преподаватель кафедры психотерапии и психологического консультирования Московского института психоанализа Елена Разумова.