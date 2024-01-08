Разогрев молока в микроволновой печи может быть отличной альтернативой приготовлению напитка на плите, но для собственной безопасности в таком случае нужно соблюдать несколько условий.

Есть несколько потенциальных проблем, с которыми вы, скорее всего, столкнетесь при разогреве молока в микроволновой печи (читайте также: 12 продуктов, которые не следует разогревать в микроволновой печи).
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