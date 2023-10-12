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Врач назвала часто упускаемые из виду три части тела при принятии душа

Врач назвала часто упускаемые из виду три части тела при принятии душа

Дерматолог Линдси Зубрицки назвала часто упускаемые из виду три части тела при принятии душа. В первую очередь врач призвала не забывать мыть область за ушами, особенно, если там присутствует неприятный запах и шелушится кожа.

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