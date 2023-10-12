Врач назвала часто упускаемые из виду три части тела при принятии душа

Дерматолог Линдси Зубрицки назвала часто упускаемые из виду три части тела при принятии душа. В первую очередь врач призвала не забывать мыть область за ушами, особенно, если там присутствует неприятный запах и шелушится кожа.
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