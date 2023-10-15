В ВОЗ назвали эвакуацию больниц с севера Газы смертным приговором для пациентов

Логотип Всемирной организации здравоохранения © AP Photo/ Anja Niedringhaus, File Принудительная эвакуация пациентов и работников здравоохранения усугубит гуманитарную и связанную с общественным здравоохранением катастрофу, отметили в организации ЖЕНЕВА, 14 октября.
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