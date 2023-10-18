Надя Ручка из «Блестящих»: «На мою татуировку бывают разные реакции»– Вы участвуете в юбилейном сезоне вокального шоу «Ну-ка, все вместе!» На канале «Россия 1», в котором сотня жюри оценивает музыкальные выступления участников.
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