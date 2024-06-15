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Снукерист.ру

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Турнир Shoot Out возвращается в Лестер

Турнир Shoot Out возвращается в Лестер

Быстрый и яростный турнир Shoot Out в новом снукерном сезоне 2024-2025 пройдет в Лестере, сообщает WST Snooker Shoot Out 2024 (фото: WST)[google_adsense_v1] Уникальный и захватывающий турнир по снукеру Shoot Out в декабре возвращается в Лестер.

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