RT: чаще всего жители РФ берут кредиты на машины и бытовую технику

Россияне чаще всего оформляют кредиты на покупку автомобиля и бытовой техники. Реже всего жители страны берут займы на организацию свадьбы, подготовку детей к школе или открытие бизнеса, передает RT со ссылкой на исследование сервиса "Работа.
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