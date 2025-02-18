В Петербурге новостройки покупали дешевле медианной цены в объявлении

Это статистика за январь 2025 года Аналитики сервисов Яндекс Недвижимость и Пульс Продаж Новостроек выяснили, что в январе текущего года в среднем по городам-миллионникам цена в объявлениях на недвижимость была на 5% выше, чем в реальных сделках.