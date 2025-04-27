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Weltwoche: в ЕС все больше думают об отставке фон дер Ляйен

Weltwoche: в ЕС все больше думают об отставке фон дер Ляйен

Высокопоставленные официальные лица в странах ЕС все больше рассматривают председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен как «токсичную» фигуру и склоняются к её отставке, написал швейцарский журнал Die Weltwoche со ссылкой на европейские дипломатические круги.

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