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Бабаян: «Борьба продолжалась до последнего тура, к счастью, мы выполнили поставленную задачу»

Главный тренер «Астаны» Григорий Бабаян подвел итоги сезона. – Так как меня назначили за полтора месяца до финиша чемпионата, а это всего за 7 туров до его окончания, то могу сказать и оценить это время как очень сложное.

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