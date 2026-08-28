Число жертв наводнения в Непале достигло 538

Число погибших в результате разрушительного наводнения в Непале достигло 538 человек. Об этом сообщило издание The Kathmandu Press со ссылкой на данные Национального управления по снижению рисков стихийных бедствий.
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