SUSANIN
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SUSANIN

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Делегация из Белоруссии посетила Удмуртию и подписала два значимых соглашения

Делегация из Белоруссии посетила Удмуртию и подписала два значимых соглашения

Ижевск. Удмуртия. Удмуртию посетила делегация Беларуси. Как сообщила пресс-служба главы и правительства УР, в течение двух дней гости побывали на крупных промышленных площадках региона, а также приняли участие в заседании рабочей группы по сотрудничеству между Удмуртией и Белоруссией, которая прошла в республиканском правительстве.

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