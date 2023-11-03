Делегация из Белоруссии посетила Удмуртию и подписала два значимых соглашения

Ижевск. Удмуртия. Удмуртию посетила делегация Беларуси. Как сообщила пресс-служба главы и правительства УР, в течение двух дней гости побывали на крупных промышленных площадках региона, а также приняли участие в заседании рабочей группы по сотрудничеству между Удмуртией и Белоруссией, которая прошла в республиканском правительстве.