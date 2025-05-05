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Мода и Шоу-бизнес

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«Мое все! Мы вместе 10 лет!»: Анастасия Волочкова призналась в любви близкому человеку

«Мое все! Мы вместе 10 лет!»: Анастасия Волочкова призналась в любви близкому человеку

Скрывающая личную жизнь Анастасия Волочкова сделала неожиданное признание. В личном блоге балерина представила поклонникам дорогого для себя человека, который стал для нее опорой и поддержкой, и заявила, что они «вместе 10 лет».

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